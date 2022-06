Al via la disinfestazione a Monreale e Frazioni per affrontare la stagione estiva (Di domenica 12 giugno 2022) L’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi rende noto che da domani (Lunedì 12 giugno) dalle ore 24,00 in tutto il Territorio Monrealese l’amministrazione comunale ha programmato un ciclo di disinfestazione che sarà estesa anche a tutte le Frazioni. Pertanto, si invitano tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse durante gli interventi al fine di non arrecare danni a persone o animali. Questo é il programma degli interventi di disinfestazione pubblicato dal Comune: Lunedì e martedì: Monreale Mercoledì: (San martino e Aquino) Giovedì: Pioppo, Villaciambra Venerdì: Grisì La disinfestazioni verrà effettuata dalla ditta Ecolandia incaricata dal Comune su richiesta della sezione Igiene Urbana . L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 12 giugno 2022) L’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi rende noto che da domani (Lunedì 12 giugno) dalle ore 24,00 in tutto il Territoriose l’amministrazione comunale ha programmato un ciclo diche sarà estesa anche a tutte le. Pertanto, si invitano tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse durante gli interventi al fine di non arrecare danni a persone o animali. Questo é il programma degli interventi dipubblicato dal Comune: Lunedì e martedì:Mercoledì: (San martino e Aquino) Giovedì: Pioppo, Villaciambra Venerdì: Grisì La disinfestazioni verrà effettuata dalla ditta Ecolandia incaricata dal Comune su richiesta della sezione Igiene Urbana . L'articolo Filodiretto

