Von der Leyen vola a Kiev e promette agli ucraini: “Vi aiuteremo”. Zelensky: “Più sanzioni” (Di sabato 11 giugno 2022) Kiev – La Ue è pronta ad “aiutare l’Ucraina a rinascere dalle ceneri”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nella conferenza stampa a Kiev sottolineando che questo “deve essere un processo completamente gestito dagli ucraini “, ma offrendo “una lunga esperienza come gestire queste situazioni, in particolare come gestire investimenti e riforme”. “Abbiamo gli stessi obiettivi vogliamo incanalare gli investimenti ed ottenere investimenti in modo che miglioriamo la vita degli ucraini, ricostruiamo l’Ucraina, la rendiamo attraente per gli investitori”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea. “E naturalmente sosteniamo l’Ucraina nel suo cammino verso l’Europa”, ha ribadito ancora Von der Leyen sottolineando che per questo ” è importante avere la combinazione di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022)– La Ue è pronta ad “aiutare l’Ucraina a rinascere dalle ceneri”. Lo ha detto Ursula von dernella conferenza stampa asottolineando che questo “deve essere un processo completamente gestito d“, ma offrendo “una lunga esperienza come gestire queste situazioni, in particolare come gestire investimenti e riforme”. “Abbiamo gli stessi obiettivi vogliamo incanalare gli investimenti ed ottenere investimenti in modo che miglioriamo la vita degli, ricostruiamo l’Ucraina, la rendiamo attraente per gli investitori”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea. “E naturalmente sosteniamo l’Ucraina nel suo cammino verso l’Europa”, ha ribadito ancora Von dersottolineando che per questo ” è importante avere la combinazione di ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - elio_vito : La fierezza di rappresentare una Istituzione laica e non subordinata, Ursula von der Leyen a capo scoperto dinanzi… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Far… - Violetta_2021 : RT @DmitryEvic: L'ex presidente Volodymyr Zelensky della ex Ucraina nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen: 'Attende un res… -