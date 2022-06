Viaggio di Salvini a Mosca | l’ambasciata russa conferma | «Abbiamo pagato noi i biglietti | ma i soldi sono stati restituiti»

(Di sabato 11 giugno 2022) Iper ildi Matteoprevisto per il 29 maggiopagati con l’aiuto diretto della diplomazia del Cremlino in Italia. È la stessa ambasciatare le rivelazioni pubblicate sui giornali, ma chiarendo che dopo aver «assistito Matteoe le persone che lo accompagnavano nell’acquisto deiaerei, ci è stata restituita la cifra spesa: non ci vediamo nulla di illegale. Quanto alle speculazioni sui nomi di specifici dipendenti del, le riteniamo assolutamente inadeguate». L’assistenzasarebbe stata necessaria per via delle sanzioni, che di fatto hanno sospeso i collegamenti tra Roma e...

"Come sapete - afferma l'Ambasciata russa in Italia in una nota - ildi Matteoera programmato per il 29 maggio u.s.. A Mosca, come abbiamo comunicato in precedenza, erano pronti a ...