Viaggio a Mosca di Salvini | il gelo della Lega su ambasciata russa | ' ' Colpisce tempistica alla vigilia del voto

Pubblicità

elio_vito : Scusate se insisto, Salvini non ha detto ancora niente dei soldi che un funzionario russo avrebbe anticipato a Capu… - elio_vito : I russi hanno anticipato i soldi del viaggio a Mosca??? Salvini chiarisca!?? - LiaQuartapelle : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato lo… - antoniodb69 : RT @mariolavia: Credo che il fatto che i russi pagassero il viaggio di Salvini a Mosca costituisca un problema politico-istituzionale molto… - vitovito63 : RT @elio_vito: L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravi… -

Nessun commento ufficiale, dunque, dai big del partito ma fonti qualificate della Lega sottolineano che la reazione dinon coglie di sorpresa più di tanto, anzi, era quasi prevedibile. Tradotto:...Dopo le indiscrezioni trapelate sui media arriva l'ammissione ufficiale dell'ambasciata di Russia su Matteo Salvini: "Il suopagato da noi" L'ambasciata di Russia è stata molto chiara su Matteo Salvini e su una sua iniziativa poi rientrata: 'Ilpagato da noi'. La rappresentanza diplomatica ...Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Gelo dei vertici della Lega sul comunicato con il quale l'ambasciata russa in Italia precisa di aver pagato il volo di Matteo Salvini a Mosca previsto il 29 maggio ...Dal momento che il viaggio di Matteo Salvini a Mosca non è avvenuto per motivi ben noti, alla fine ci è stato restituito l’equivalente della cifra spesa per l’acquisto dei biglietti aerei in euro. Non ...