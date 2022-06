Tragedia a Torre Annunziata | bimba di quattro anni perde la vita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnadiha perso lanel pomeriggio alasciando nello sgomento l’intera comunità. Dopo essersi allontanata dai genitori facendore le sue tracce, la piccola Vittoria è stata ritrovata in acqua in condizioni critiche dopo circa un’ora di ricerche. Vano il trasporto presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, dove i medici non sono riusciti a portare a termine il disperato tentativo di salvarla. La piccola Vittoria si trovava con la madre e la sorellina più piccola nel lido Risorgimento sul lungomare Marconi di. Attorno alle 14 la mamma della piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l’allarme. Sul posto sono iniziate le ricerche, condotte ...