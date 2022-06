Ritrovati 5 corpi e i restI dell' elicottero scomparso

(Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Fra iritrovato questa mattina sul monte Cusna, fra le province di Reggio Emilia e Modena, sono stati individuati cinque dei sette uomini che si trovavano all'interno del velivolo al momentoo schianto. A renderlo noto i soccorritori che per primi sono riusciti ad arrivare sul postoa tragedia. L', partito dall'aeroporto di Tassignano (Lucca) alla volta del Veneto, e' precipitato nei pressi del torrente Lama ad una altezza di quasi 2.000 metri dal livello del mare. Non si esclude che anche gli altri duedei sette dispersi si trovino fra le lamiere del velivolosul monte Cusna i. Un video ...

