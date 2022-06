Preoccupazione per Justin Bieber, torna in un video con una paralisi facciale, ecco cosa sta succedendo al cantante (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) Le condizioni di salute di Justin Bieber continuano a preoccupare i fans. Il cantante, dopo aver annunciato nei giorni scorsi di dover annullare alcune date del tour per un problema di salute, ha postato un VIDEO su Instagram mostrando la sua paralisi facciale. Negli ultimi due anni il cantante non ha pace dal punto di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 11 giugno 2022) Le condizioni di salute dicontinuano a preoccupare i fans. Il, dopo aver annunciato nei giorni scorsi di dover annullare alcune date del tour per un problema di salute, ha postato unsu Instagram mostrando la sua. Negli ultimi due anni ilnon ha pace dal punto di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

elio_vito : L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fa… - AirFranz86 : RT @elio_vito: L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravi… - augusteo60 : RT @elio_vito: L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravi… - natascia725 : RT @elio_vito: L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravi… - alexbottoni : RT @elio_vito: L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravi… -