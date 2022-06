Per Ignazio La Russa il candidato FdI Francesco Lombardo doveva essere arrestato dopo le elezioni (Di sabato 11 giugno 2022) Di fronte alle elezioni amministrative la giustizia può aspettare. Sembra incredibile, ma per Ignazio La Russa è proprio così. dopo l’arresto per voto di scambio politico-mafioso del candidato al Consiglio Comunale a Palermo, Francesco Lombardo, iscritto nelle liste elettorali di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni ha subito preso le distanze. “Sul caso Lombardo Fratelli d’Italia ha già dato mandato ai propri legali di costituirsi come persona offesa dal reato riservandosi di costituirsi parte civile qualora l’ufficio della Procura eserciti l’azione penale. Chiunque si avvicini a Fratelli d’Italia deve sapere che la criminalità organizzata è il nostro primo nemico”. La presa di posizione di La Russa sull’arresto del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Di fronte alleamministrative la giustizia può aspettare. Sembra incredibile, ma perLaè proprio così.l’arresto per voto di scambio politico-mafioso delal Consiglio Comunale a Palermo,, iscritto nelle liste elettorali di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni ha subito preso le distanze. “Sul casoFratelli d’Italia ha già dato mandato ai propri legali di costituirsi come persona offesa dal reato riservandosi di costituirsi parte civile qualora l’ufficio della Procura eserciti l’azione penale. Chiunque si avvicini a Fratelli d’Italia deve sapere che la criminalità organizzata è il nostro primo nemico”. La presa di posizione di Lasull’arresto del ...

Pubblicità

fanpage : Dopo l'arresto del candidato di Fratelli d'Italia, lascia di stucco la presa di posizione di Ignazio La Russa. 'Se… - AriannaAmbrosi0 : RT @AriannaAmbrosi0: #tuittofoto con un puzzle di immagini in giro per la città Eterna... Sant'Ignazio di Loyola con il suo specchio al cen… - ignazio_mereu : Capra rica l'hanno assunto per fare il buzzurro snob ?? - _MASSlMO_ : RT @NoRespect1959: @ignazio_mereu @_MASSlMO_ per costui uso la stessa definizione con cui si può descrivere salvini: un lurido miserabile - NoRespect1959 : @ignazio_mereu @_MASSlMO_ per costui uso la stessa definizione con cui si può descrivere salvini: un lurido miserabile -