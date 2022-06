Palazzo Chigi cerca nuove strategie per fronteggiare rialzo dei tassi e fibrillazioni di spread e mercati (Di sabato 11 giugno 2022) L'esecutivo starebbe pensando ad anticipare una prima tranche di taglio del cuneo fiscale. Da trovare 8 - 9 miliardi di coperture senza ricorrere a nuovi scostamenti di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) L'esecutivo starebbe pensando ad anticipare una prima tranche di taglio del cuneo fiscale. Da trovare 8 - 9 miliardi di coperture senza ricorrere a nuovi scostamenti di ...

Pubblicità

ricpuglisi : Se non vado errato, la dottrina liberale sugli aggiustamenti fiscali (cioè sul rientro dal deficit) suggerisce che… - fattoquotidiano : “Palazzo Chigi e gli stessi Servizi facciano luce su chi ha diffuso il dossier”. Il vicepresidente della Commission… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene alla riunione del Consiglio Ministeriale dell’OCSE #OECDMinisterial In diretta da P… - SicilianoSum : @BluDiChina @barbarab1974 Tu non eri mai stanco dopo aver fatto il cambio stagione ? Secondo me vanno messe tutte i… - PatriziaBarca : @Palazzo_Chigi IN ITALIANO???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -