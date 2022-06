CorriereCitta : Ostia, spaccio gestito tramite App social: 3 pusher in manette - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Ostia, casa adibita a spaccio droga: arrestati nonna, madre e figlio - SkyTG24 : #Ostia, casa adibita a spaccio droga: arrestati nonna, madre e figlio - ilfaroonline : Ostia. Ricettazione, allacci abusivi, lavoratori in nero e spaccio di droga: multe e denunce a raffica -

Il sequestro: soldi e droga Roma, 7 giugno 2022 " Era stata trasformata in una centrale diuna casa di, dove viveva un'intera famiglia: in manette la nonna, la figlia e il nipote . Nell'abitazione sono stati scoperti e sequestrati oltre un chilo di hashish e 14mila euro in ...Succede ad Acilia, dove i carabinieri dihanno arrestato i tre, tutti adesso gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I militari, che li ...2' di lettura 07/06/2022 - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno svolto un nuovo importante intervento repressivo antidroga nel quartiere di Acilia, traendo in arresto in ...La casa di famiglia era usata per tagliare la droga e confezionare le dosi. In un ripostiglio trovato hashish per oltre 20mila dosi, in camera da letto c'erano 14mila euro in contanti ...