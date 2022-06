"Non illudetevi...". Vittorio Feltri, auto a benzina addio? Ecco cosa succederà davvero (Di sabato 11 giugno 2022) Chi non si dichiara europeista convinto viene guardato male. È considerato un retrogrado incapace di capire come va il mondo. Inoltre coloro che criticano la Ue sono guardati con disprezzo come quelli che bestemmiano in chiesa davanti al parroco. Eppure le decisioni assunte da Bruxelles fanno venire i brividi, essendo lontane chilometri dagli interessi dei cittadini. L'ultima boutade dei soloni continentali è qualcosa di spaventoso. Si tratta della abolizione dal 2035 delle automobili diesel e a benzina. Da quella data non si potranno più produrre e neppure, ovviamente, vendere. Sarà obbligatorio circolare con vetture elettriche. Questo provvedimento è insensato perché le macchine che oggi girano per le nostre città non sono affatto inquinanti. Lo dimostra il fatto che, per esempio a Milano, allorché si sospende il traffico, lo smog ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Chi non si dichiara europeista convinto viene guardato male. È considerato un retrogrado incapace di capire come va il mondo. Inoltre coloro che criticano la Ue sono guardati con disprezzo come quelli che bestemmiano in chiesa davanti al parroco. Eppure le decisioni assunte da Bruxelles fanno venire i brividi, essendo lontane chilometri dagli interessi dei cittadini. L'ultima boutade dei soloni continentali è qualdi spaventoso. Si tratta della abolizione dal 2035 dellemobili diesel e a. Da quella data non si potranno più produrre e neppure, ovviamente, vendere. Sarà obbligatorio circolare con vetture elettriche. Questo provvedimento è insensato perché le macchine che oggi girano per le nostre città non sono affatto inquinanti. Lo dimostra il fatto che, per esempio a Milano, allorché si sospende il traffico, lo smog ...

