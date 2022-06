“Non è sicuro che lo faccia”: annuncio in diretta sul calciatore del Napoli! (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i calciatori in bilico in vista della prossima sessione di calciomercato in casa Napoli è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è legato al club partenopeo da un contratto valido fino al 2023, e al momento sembrerebbero non esserci i presupposti per il prolungamento dell’accordo attualmente in essere. Per questo, numero sono le voci di mercato legate al centrocampista spagnolo, accostato in particolar modo ai club de La Liga, quali Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. A parlare del suo futuro nelle scorse ore, è stato il giornalista del giornale spagnolo AS, Jorge Garcia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato: Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna? L’Atletico era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i calciatori in bilico in vista della prossima sessione di calciomercato in casa Napoli è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è legato al club partenopeo da un contratto valido fino al 2023, e al momento sembrerebbero non esserci i presupposti per il prolungamento dell’accordo attualmente in essere. Per questo, numero sono le voci di mercato legate al centrocampista spagnolo, accostato in particolar modo ai club de La Liga, quali Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. A parlare del suo futuro nelle scorse ore, è stato il giornalista del giornale spagnolo AS, Jorge Garcia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato: Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna? L’Atletico era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler ...

