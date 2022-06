Napoli, Uruguay in ansia per l’infortunio a Olivera: che è successo al terzino (Di sabato 11 giugno 2022) Grande spavento per il Napoli, a causa dell’accaduto al suo neo-acquisto, Mathias Olivera. Il giocatore era impegnato in campo con l’Uruguay per la gara contro il Panama, ma ha dovuto lasciare il campo di gioco anzitempo. Il tutto per un problema accusato al ginocchio sinistro, dopo uno scontro di gioco con l’attaccante Ronaldo Cordoba. Olivera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) Grande spavento per il, a causa dell’accaduto al suo neo-acquisto, Mathias. Il giocatore era impegnato in campo con l’per la gara contro il Panama, ma ha dovuto lasciare il campo di gioco anzitempo. Il tutto per un problema accusato al ginocchio sinistro, dopo uno scontro di gioco con l’attaccante Ronaldo Cordoba.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Franciwinwar : @Lelo49457 @mick_napoli_ @uruguay_fc Nemmeno wikipedia sa chi è cordoba ronaldo - Lelo49457 : @Franciwinwar @mick_napoli_ @uruguay_fc Si ma si deve giocare con i normogiocatori non con le scimmie. Se uno che g… - serieAnews_com : ???? Momenti di ansia per il #Napoli: infortunio per #Olivera durante #UruguayPanama - Franciwinwar : @Lelo49457 @mick_napoli_ @uruguay_fc È una cazzo di amichevole di merda - Lelo49457 : @Franciwinwar @mick_napoli_ @uruguay_fc Sto panama. Na volta Lozano na volta olivera. Ma fan e falciatori o giocatori -