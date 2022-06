Milano, il video della maxi rissa scoppiata in via Bolla: in strada persone armate di bastoni (Di sabato 11 giugno 2022) Ce’ anche un bimbo di due anni tra le persone medicate il 10 giugno sera a Milano a causa di una maxi rissa scoppiata tra gruppi di inquilini delle case popolari, in un quartiere periferico nei pressi del cimitero Maggiore. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma solo a scopo precauzionale, per accertamenti. Intorno alle 21.30, una sessantina di persone si è riversata in strada armata anche di bastoni. Per sedare la lite, al civico 40, è dovuta intervenire la Polizia con la Questura di Milano che ha inviato una squadra di agenti in assetto antisommossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Ce’ anche un bimbo di due anni tra lemedicate il 10 giugno sera aa causa di unatra gruppi di inquilini delle case popolari, in un quartiere periferico nei pressi del cimitero Maggiore. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma solo a scopo precauzionale, per accertamenti. Intorno alle 21.30, una sessantina disi è riversata inarmata anche di. Per sedare la lite, al civico 40, è dovuta intervenire la Polizia con la Questura diche ha inviato una squadra di agenti in assetto antisommossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

