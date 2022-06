Matteo Bassetti, l'infettivologo aggredito a Genova dai no - vax: 'Mi hanno tirato addosso un cocktail' (Di sabato 11 giugno 2022) L'infettivologo Matteo Bassetti è stato aggredito da una coppia no - vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un locale di Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e un ... Leggi su leggo (Di sabato 11 giugno 2022) L'è statoda una coppia no - vax che gli haunin un locale di Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e un ...

Pubblicità

rutilious : RT @Libero_official: L'infettivologo #Bassetti aggredito in un locale in Liguria: 'Stavo pagando, due #novax mi hanno gettato il drink addo… - Rossana44792035 : RT @raffaellapaita: Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti e l’aggressione subita, addirittura con il lancio di un cocktail, mentre trascor… - raffaellapaita : Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti e l’aggressione subita, addirittura con il lancio di un cocktail, mentre tra… - Duccio97536835 : Matteo Bassetti aggredito da una coppia No-Vax - SDino59 : RT @Libero_official: L'infettivologo #Bassetti aggredito in un locale in Liguria: 'Stavo pagando, due #novax mi hanno gettato il drink addo… -