Mascherine, decisione a sorpresa: qui saranno obbligatorie (Di sabato 11 giugno 2022) Le Mascherine resteranno obbligatorie in una particolare situazione. È arrivata la decisione definitiva. Quale? Le Mascherine, chirurgiche o Ffp2, hanno accompagnato la vita degli italiani in questi ultimi due anni e mezzo. Lo scoppio dell’epidemia Covid le ha rese familiari a tutti e il loro uso è stato obbligatorio per molto tempo. Al momento restano L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 giugno 2022) Leresterannoin una particolare situazione. È arrivata ladefinitiva. Quale? Le, chirurgiche o Ffp2, hanno accompagnato la vita degli italiani in questi ultimi due anni e mezzo. Lo scoppio dell’epidemia Covid le ha rese familiari a tutti e il loro uso è stato obbligatorio per molto tempo. Al momento restano L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

MarcoTurina : RT @MGAlbanesi: Incredibile il ministro Bianchi: le mascherine all'orale degli esami di maturità? Lo decide il Presidente di commissione. P… - Ale74terni : RT @GiovyDean: @checchina2 @valy_s @MinisteroSalute E ancora, il direttore Rezza, in una lettera da lui firmata, ha chiarito che la decisio… - ecehankoc : RT @GiovyDean: @checchina2 @valy_s @MinisteroSalute E ancora, il direttore Rezza, in una lettera da lui firmata, ha chiarito che la decisio… - GiovyDean : @checchina2 @valy_s @MinisteroSalute E ancora, il direttore Rezza, in una lettera da lui firmata, ha chiarito che l… - ProDocente : Via mascherine alla maturità, Costa apre all’ipotesi decreto legge: “Possibile decisione al prossimo Consiglio dei … -