Lombardia prova di forza per Pirellone 2023 in 128 Comuni (Di sabato 11 giugno 2022) Di ufficiale in Lombardia per le regionali del 2023 non c'è ancora nulla, né la probabile ricandidatura di Attilio Fontana per il centrodestra né tantomeno il nome di uno o più sfidanti dell'attuale opposizione. Di certo però, se il centrosinistra vorrà giocarsi davvero la partita dopo 30 anni di sconfitte, se vuole dimostrare che la dolorosa e altalenante gestione regionale della pandemia ha fatto cambiare il vento, dovrà cominciare a darne prova alle comunali del 12 giugno, non solo nei tre capoluoghi di provincia, cioè Como, Monza e Lodi, tutti oggi governati dal centrodestra. In palio ci sono 128 sindaci e Consigli comunali da conquistare (su 1.506), compresa la simbolica sfida di Sesto San Giovanni, centro più importante dell'hinterland milanese. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 26 giugno. Tra i tre capoluoghi quello con ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Di ufficiale inper le regionali delnon c'è ancora nulla, né la probabile ricandidatura di Attilio Fontana per il centrodestra né tantomeno il nome di uno o più sfidanti dell'attuale opposizione. Di certo però, se il centrosinistra vorrà giocarsi davvero la partita dopo 30 anni di sconfitte, se vuole dimostrare che la dolorosa e altalenante gestione regionale della pandemia ha fatto cambiare il vento, dovrà cominciare a darnealle comunali del 12 giugno, non solo nei tre capoluoghi di provincia, cioè Como, Monza e Lodi, tutti oggi governati dal centrodestra. In palio ci sono 128 sindaci e Consigli comunali da conquistare (su 1.506), compresa la simbolica sfida di Sesto San Giovanni, centro più importante dell'hinterland milanese. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 26 giugno. Tra i tre capoluoghi quello con ...

Il_Mago_KK : @albertiradiopop @matteozenatti Conosco benissimo, tant’è che sono un medico che lavora in Lombardia. Dove la sanit… - GiusPecoraro : @carovana12 Calenda vede male. La Moratti ha già dato più volte prova di sé, non credo che la Lombardia e l'Italia… - espolatoree : @Albania_Etnica Già l’intero Kosovo alla Yugoslavia fu assurdo ma lo giustificarono con “era al 30% Slavo” ma Yugos… - grandefreddo : @AnnickQuemper @Luca_Gualtieri1 Ma ti è chiaro che la Lombardia ha 10 milioni di abitanti? Vai a vedere quanti abit… - AdolfoSalsi : Infatti sta perdendo il filo. Si metterà a scrivere libri che qualcuno leggerà, ma di politica delle intese non ci… -