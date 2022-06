Lite in campo durante un torneo amatoriale, poi scatta il pestaggio (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prima una Lite in campo, durante un torneo amatoriale, poi un pestaggio negli spogliatoi. E’ accaduto giovedì scorso, a Casoria, in provincia di Napoli. Il match era in corso quando è scoppiata una prima Lite. Sono intervenuti anche i carabinieri e dopo qualche minuto è tornata la calma. Almeno così sembrava. Secondo quanto raccontato da alcuni giocatori, e reso noto dal consigliere regionale Francesco Borrelli, alla fine della partita è infatti scattato un pestaggio nello spogliatoio. Quest’ultimo episodio non è stato denunciato alle forze dell’ordine. “Già durante la partita, al centro sportivo Eden, ci sono state delle intimidazioni da parte di queste persone che ci hanno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prima unainun, poi unnegli spogliatoi. E’ accaduto giovedì scorso, a Casoria, in provincia di Napoli. Il match era in corso quando è scoppiata una prima. Sono intervenuti anche i carabinieri e dopo qualche minuto è tornata la calma. Almeno così sembrava. Secondo quanto raccontato da alcuni giocatori, e reso noto dal consigliere regionale Francesco Borrelli, alla fine della partita è infattito unnello spogliatoio. Quest’ultimo episodio non è stato denunciato alle forze dell’ordine. “Giàla partita, al centro sportivo Eden, ci sono state delle intimidazioni da parte di queste persone che ci hanno ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Lite in campo durante un torneo amatoriale, poi scatta il pestaggio ** - Noemithestar : Caserta, 32enne ritrovato morto in un campo: prima di sparire avrebbe avuto una lite - infoitinterno : 32enne ucciso brutalmente e abbandonato in un campo. Le ultime ore prima della morte: la lite e la scomparsa - infoitinterno : 32enne ammazzato nel campo. Il giallo della lite alle giostre prima della morte -