La figlia di Maldera rapinata in centro a Milano “Mi sono difesa ma un pugno…”

(Di sabato 11 giugno 2022) L'influencer ha raccontato quanto le è successo in pieno. Le è stato portato via un orologio di circa 15mila euro

Dopo l' aggressione alla youtuber Karen Casiraghi , fidanzata di Fabio Rovazzi, a finire nel mirino dei malviventi è stata la popolare influencer Desireedell'ex calciatore Aldo ...Rapina in via Olona a Milano (zona Sant'Agostino a Milano) nel pomeriggio di giovedì 9 giugno, vittima dell'accaduto l'influencer Desiréedell'ex terzino del Milan ed ex concorrente ...La figlia dell’ex calciatore Aldo Maldera, ha raccontato di una brutta disavventura capitatale pochi giorni fa con un furfante in centro a Milano. Mentre guidava la Porsche del marito, si è fermata ...È la 29enne Desirée Maldera, influencer da oltre 300 mila follower su Instagram, ex «tentatrice» nel reality tv «Temptation Island», figlia del «terzino goleador» del Milan della stella ...