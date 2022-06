La compagna di Tortora | “Voterò 5 Sì nel nome di Enzo Il comportamento del Pd è imperdonabile”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Questi sono i referendum di, quindi vado a votare proprio nel ricordo di. Perché, come diceva Primo Levi, chi dimentica il passato è condannato a riviverlo. Io non voglio che altri abbiano a vivere di nuovo la sua esperienza. Per onorare tutta la sua storia e5 sì”. A parlare è Francesca Scopelliti, storicadel giornalista e conduttore televisivo. Morto il 18 maggio 1988, dopo un assurdo calvario giudiziario. Scopelliti, ladi: voto sì nel suo“La vittoria del sì darebbe un grande messaggio sia alla classe politica. Che inseguendo il consenso elettorale capirebbe che l’elettorato vuole una riforma della giustizia. Che alla magistratura, che deve fare i conti con quel popolo neldel quale loro ...

Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, parla a Zona Bianca del caso di malagiustizia di cui è stato vittima il popolare conduttore e giornalista. Il 17 giugno 1983 venne arrestato con l'accusa di traffico di...