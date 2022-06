Inter Lukaku, la proposta dei nerazzurri per il prestito (Di sabato 11 giugno 2022) L’Inter continua a pensare a Lukaku e ha in mente un proposta per convincere il Chelsea: un prestito oneroso da 5 milioni L’Inter sarebbe pronta all’offensiva per Lukaku. Ausilio è volato a Londra per una serie di questioni, tra cui anche quella dell’attaccante del Chelsea. La proposta dell’Inter per il belga sarebbe un prestito oneroso a 5 milioni, che potrebbero salire fino a 10-12. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) L’continua a pensare ae ha in mente unper convincere il Chelsea: unoneroso da 5 milioni L’sarebbe pronta all’offensiva per. Ausilio è volato a Londra per una serie di questioni, tra cui anche quella dell’attaccante del Chelsea. Ladell’per il belga sarebbe unoneroso a 5 milioni, che potrebbero salire fino a 10-12. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

