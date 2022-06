Inter Dybala, la firma è prevista a inizio settimana. La Joya a caccia di rivincite (Di sabato 11 giugno 2022) L’Inter e Dybala sono sempre più vicini a dirsi di sì: la firma è prevista a inizio settimana prossima, la Joya in cerca di rivincite L’Inter e Dybala ormai sono giunti all’accordo. Il lavoro di Marotta in pressing continuo su Antun, agente, e il calciatore stesso ha permesso la buona riuscita dell’affare. Mancano ancora alcune piccole cose, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la firma dell’argentino potrebbe arrivare entro martedì. La Joya è pronto a nuove rivincite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) L’sono sempre più vicini a dirsi di sì: laprossima, lain cerca diL’ormai sono giunti all’accordo. Il lavoro di Marotta in pressing continuo su Antun, agente, e il calciatore stesso ha permesso la buona riuscita dell’affare. Mancano ancora alcune piccole cose, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ladell’argentino potrebbe arrivare entro martedì. Laè pronto a nuove. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

capuanogio : ?? L'arrivo di #Dybala e #Lukaku non implica necessariamente la partenza di Lautaro #Martinez. L'#Inter non esclude… - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter-Dybala: affare in dirittura d'arrivo. Contratto triennale, possibile annuncio il 20 o il 21 - TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - il_Malpensante : RT @_avvocato: Lautaro vuole andare al Karagumruk, Lucacu ha detto che vuole il Monza e Dybala spera ancora nella Juve, solo che tutti si b… - Fraboyss : RT @GuarroPas: #Inter, l’agente di #Dybala all’incontro in sede ha chiesto 8 mln per il suo assistito. #Marotta intende chiudere a 6,5. Il… -