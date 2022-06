Inter, Bremer e un altro difensore se parte Skriniar o Bastoni: i nomi (Di sabato 11 giugno 2022) Il mercato dell'Inter si muove anche in difesa. Il primo obiettivo è sempre Gleison Bremer, ma il brasiliano del Torino può... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Il mercato dell'si muove anche in difesa. Il primo obiettivo è sempre Gleison, ma il brasiliano del Torino può...

Pubblicità

Glongari : Il #PSG fa sul serio per #Skriniar come anticipato da @LeParisien_75. I francesi hanno in programma di presentare u… - FcInterNewsit : Repubblica - Bremer-Inter, accordo da tempo: il brasiliano non vede l'ora di mettersi a disposizione di Inzaghi - AlfredoPedulla : @ilbiscionepensa @Inter Bremer alternativa di nessuno grazie - edo1899 : RT @Sianews_: Di Marzio al DS del Toro: “Avete l’accordo con l’Inter per Bremer?” Vagnati: “No” - simo30764522 : @Fedex1687 @Lilibeth3090 @NicoSchira @VaroneCatello09 Da quello che hanno detto Bremer ha rinnovato con accordo per andare all’Inter -