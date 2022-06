Inghilterra-Italia, programma e telecronisti Rai Nations League 2022/2023 (Di sabato 11 giugno 2022) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Inghilterra-Italia, match valido per la terza giornata di Nations League 2022/2023. A Wolverhampton (non a Wembley dove un anno fa abbiamo battuto i sudditi di sua maestà conquistando l’Europeo) incrociamo il nostro destino con quello dei Tre Leoni per giocarsi il primo posto nel girone e dunque le Final Four. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 11 giugno. Inghilterra-Italia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la terza giornata di. A Wolverhampton (non a Wembley dove un anno fa abbiamo battuto i sudditi di sua maestà conquistando l’Europeo) incrociamo il nostro destino con quello dei Tre Leoni per giocarsi il primo posto nel girone e dunque le Final Four. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 11 giugno.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - Azzurri_Indo : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux… - verolaveravero : io non seguo il calcio ma quando si parla di italia-inghilterra è meglio che mi si stia alla larga per quanto divento competitiva -