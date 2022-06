Il mistero dell’elicottero scomparso sugli Appennini tra Modena e Lucca | «Sul monte Cusna cratere e detriti»

(Di sabato 11 giugno 2022) Giovedì 9 giugno un elicottero Augusta Koala con 7 persone a bordo (il pilota italiano Corrado Lavorin, 4 manager turchi e 2 imprenditori libanesi) è sparito mentre sorvolava glitra. L’elicottero avrebbe dovuto raggiungere la provincia di Treviso. Un elicottero della Protezione civile della Garfagnana e le squadre del soccorso alpino hanno sorvolato l’area intorno a San Pellegrino in Alpe. Si stanno concentrando sul, cima dell’Appennino reggiano, le operazioni di ricerche. In questa area, a quanto appreso, sono stati individuati une deiche potrebbero essere compatibili con i resti del velivolo. L’avvistamento da parte di un elicottero della Guardia di ...

PADOVA - Non sono bastati una intera giornata di ricerche dal cielo e da terra e oltre cento uomini per risolvere ilscomparso giovedì mattina tra Toscana ed Emilia Romagna. Nulla si sa dunque delle sorti del pilota padovano, il 33enne , e dei sei passeggeri a bordo, tutti manager. Si tratta ...scomparso sull'Appennino tosco - emiliano . Resta fitto ilscomparso (7 persone a bordo) sull'Appennino tosco - emiliano.scomparso sull'Appennino tosco - emiliano Gli aggiornamenti in corso possono purtroppo registrare solo ...