Giant Rooks in concerto a Milano | la recensione

(Di sabato 11 giugno 2022) IRooks sono una band tedesca formata nel 2014 con all’attivo due album, grazie ai quali si è imposta in brevissimo tempo come next big thing europea. Il 2019 ha rappresentato una svolta per iRooks che grazie al singolo Wild Stare, brano che ha riscosso maggior successo proprio in Italia dove è rimasto a lungo nella Top20, hanno raggiunto la notorietà internazionale. Quando salgono sul palco e attaccano il primo pezzo, mostrano subito una grande grinta, i suoni sono quelli di una band di altissimo profilo, con una produzione importante e una cura per ogni singola frequenza che esce dagli amplificatori e dall’impianto audio. Un suono compatto, pieno, pulito. Ma suoni a parte, quello che stupisce di più nelle prime battute è la capacità di entrare subito in sintonia con il pubblico, ci vogliono solo un paio di pezzi, Went Right ...