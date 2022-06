F1, GP Azerbaijan 2022. Marko: “Siamo forti su passo gara, mettiamo pressione a Leclerc” (Di sabato 11 giugno 2022) “Perez sarebbe dovuto uscire dai box prima di Verstappen, ma ha avuto un problema col carburante che ha ritardato l’operazione. La situazione che si è creata, quindi, non è stata ideale, ma sul passo gara Siamo forti, ed è importante partire subito dietro a Leclerc così da potergli mettere pressione“. Queste le parole di Helmut Marko, consulente della Red Bull, ai microfoni di Servus Tv dopo la sessione di qualifica del GP di Azerbaijan 2022, ottavo appuntamento del mondiale F1 in cui Charles Leclerc ha ottenuto la sua sesta pole position stagionale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Perez sarebbe dovuto uscire dai box prima di Verstappen, ma ha avuto un problema col carburante che ha ritardato l’operazione. La situazione che si è creata, quindi, non è stata ideale, ma sul, ed è importante partire subito dietro acosì da potergli mettere“. Queste le parole di Helmut, consulente della Red Bull, ai microfoni di Servus Tv dopo la sessione di qualifica del GP di, ottavo appuntamento del mondiale F1 in cui Charlesha ottenuto la sua sesta pole position stagionale. SportFace.

