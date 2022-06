F1 GP Azerbaijan 2022, Gasly: “Soddisfatto. Red Bull e Ferrari su un altro pianeta” (Di sabato 11 giugno 2022) “Sapevamo di avere il potenziale per un buon risultato, ma un posto in mezzo alle Mercedes va sicuramente oltre le nostre aspettative. Puntavamo alla top 10, è andata benissimo e siamo molto contenti”. Queste le parole di Pierre Gasly dopo la sesta posizione nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan 2022. “Lo scorso anno riuscii a conquistare il terzo posto, ma ora le cose sono diverse – ha aggiunto il pilota della Alpha Tauri ai microfoni di Sky Sport -. Ferrari e Red Bull sono su un altro pianeta. Quando vedo i tempi mi sorprendo sempre, è un’altra categoria: è come se loro corressero in Formula 1 e noi in Formula 1.5. Faremo la nostra gara, sapendo che andranno via abbastanza in fretta”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Sapevamo di avere il potenziale per un buon risultato, ma un posto in mezzo alle Mercedes va sicuramente oltre le nostre aspettative. Puntavamo alla top 10, è andata benissimo e siamo molto contenti”. Queste le parole di Pierredopo la sesta posizione nelle qualifiche del Gran Premio dell’. “Lo scorso anno riuscii a conquistare il terzo posto, ma ora le cose sono diverse – ha aggiunto il pilota della Alpha Tauri ai microfoni di Sky Sport -.e Redsono su un. Quando vedo i tempi mi sorprendo sempre, è un’altra categoria: è come se loro corressero in Formula 1 e noi in Formula 1.5. Faremo la nostra gara, sapendo che andranno via abbastanza in fretta”. SportFace.

