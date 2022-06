Elezioni comunali, a Palermo seggi nel caos: forfait dei presidenti e schede non arrivate (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano meno di 12 ore all’apertura delle urne per le amministrative, ma Palermo è nel caos. Secondo quanto risulta all’agenzia di stampa Ansa, sarebbero decine i presidenti e gli scrutatori selezionati che non si sono presentati nel primo pomeriggio per preparare i seggi elettorali in vista del voto di domani, 12 giugno. In diverse sezioni, inoltre, non risultano consegnate decine di migliaia di schede elettorali che vanno firmate per protocollo. I problemi con le Elezioni nel capoluogo siciliano si erano presentati già ieri, quando il comune ha subito un attacco di tipo ransomware che è penetrato in profondità nei sistemi informatici. Sempre ieri, 10 giugno, Francesco Lombardo, candidato al Consiglio comunale per Fratelli d’Italia, è stato arrestato con l’accusa di scambio ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano meno di 12 ore all’apertura delle urne per le amministrative, maè nel. Secondo quanto risulta all’agenzia di stampa Ansa, sarebbero decine ie gli scrutatori selezionati che non si sono presentati nel primo pomeriggio per preparare ielettorali in vista del voto di domani, 12 giugno. In diverse sezioni, inoltre, non risultano consegnate decine di migliaia dielettorali che vanno firmate per protocollo. I problemi con lenel capoluogo siciliano si erano presentati già ieri, quando il comune ha subito un attacco di tipo ransomware che è penetrato in profondità nei sistemi informatici. Sempre ieri, 10 giugno, Francesco Lombardo, candidato al Consiglio comunale per Fratelli d’Italia, è stato arrestato con l’accusa di scambio ...

