Bierhoff: “In Qatar per i gay trattamento inaccettabile” (Di sabato 11 giugno 2022) "Il trattamento dei gay in Qatar è assolutamente inaccettabile". Così il dt della Federcalcio tedesca, Oliver Bierhoff, in un'intervista Leggi su golssip (Di sabato 11 giugno 2022) "Ildei gay inè assolutamente". Così il dt della Federcalcio tedesca, Oliver, in un'intervista

Pubblicità

sportmediaset : Bierhoff all'attacco: 'Inaccettabile il trattamento dei gay in Qatar' #Germania #Bierhoff #Qatar2022 - zazoomblog : Bierhoff: In Qatar per i gay trattamento inaccettabile - #Bierhoff: #Qatar #trattamento - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bierhoff: 'Perchè la FIFA ha scelto il Qatar? Il trattamento degli omosessuali in quelle zone è inaccettabi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bierhoff: 'Perchè la FIFA ha scelto il Qatar? Il trattamento degli omosessuali in quelle zone è inaccettabi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bierhoff: 'Perchè la FIFA ha scelto il Qatar? Il trattamento degli omosessuali in quelle zone è inaccettabi… -