Biden, 'ho due fucili ma il Secondo Emendamento non è assoluto' (Di sabato 11 giugno 2022) Joe Biden ammette di avere "due fucili" e che, nonostante questo, spinge per una stretta sulle armi. "Quello che voglio dire è che il Secondo Emendamento non è assoluto", ha affermato il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Joeammette di avere "due" e che, nonostante questo, spinge per una stretta sulle armi. "Quello che voglio dire è che ilnon è", ha affermato il presidente ...

Pubblicità

matteoc1951 : RT @dukana2: Lista di proscrizione, nel report del #Dis non ci sono i nomi citati dal #Corriere della #Serva di #Biden??E le critiche a Dra… - cocchi2a : RT @dukana2: Lista di proscrizione, nel report del #Dis non ci sono i nomi citati dal #Corriere della #Serva di #Biden??E le critiche a Dra… - dukana2 : RT @dukana2: Lista di proscrizione, nel report del #Dis non ci sono i nomi citati dal #Corriere della #Serva di #Biden??E le critiche a Dra… - LeoNoeuro : Caro #Saviano, dicci due parole su #Assange, dicci due parole sulla famiglia Biden, dicci due parole sulla #mafia d… - anna30048679 : RT @rodcostakiwi: Ora : ??Guarda-Caso, questo argomento riemerge dopo due anni. ??Guarda-Caso in prossimità delle elezioni di medio termine.… -