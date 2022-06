Auto precipita in scarpata, grave 21enne in Ogliastra (Di sabato 11 giugno 2022) commenta Un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua utilitaria ed è caduto in una scarpata sulla strada consortile Arzana Lanusei. Il 21enne è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 giugno 2022) commenta Un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua utilitaria ed è caduto in unasulla strada consortile Arzana Lanusei. Ilè stato trasportato con l'elisoccorso del 118 ...

