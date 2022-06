Atp Stoccarda 2022, Berrettini in finale: “Sono felice, ho chiesto tanto al servizio” (Di sabato 11 giugno 2022) “Ho visto tante bandiere italiane, ringrazio tutti quelli che Sono venuti. Qui mi sento a casa sin dal 2019, ho tanti fan che mi supportano e Sono felice di aver raggiunto questo risultato. Questa è la terza volta che ho affrontato Otte, mi aspettavo delle difficoltà; quando l’avversario serve bene, tu devi servire ancora meglio. Ho chiesto tanto alla mia battuta. Mi congratulo con lui per questa partita, ma adesso Sono felice per il risultato. Murray-Kyrgios? Normalmente il mio coach guarda le altre partite, devo farlo lavorare un po’ (ride, ndr). Conosco entrambi e li ho già affrontati sull’erba, sicuramente mi riposerò in vista di domani”. Queste Sono le parole di un entusiasta Matteo Berrettini, giunto in finale ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Ho visto tante bandiere italiane, ringrazio tutti quelli chevenuti. Qui mi sento a casa sin dal 2019, ho tanti fan che mi supportano edi aver raggiunto questo risultato. Questa è la terza volta che ho affrontato Otte, mi aspettavo delle difficoltà; quando l’avversario serve bene, tu devi servire ancora meglio. Hoalla mia battuta. Mi congratulo con lui per questa partita, ma adessoper il risultato. Murray-Kyrgios? Normalmente il mio coach guarda le altre partite, devo farlo lavorare un po’ (ride, ndr). Conosco entrambi e li ho già affrontati sull’erba, sicuramente mi riposerò in vista di domani”. Questele parole di un entusiasta Matteo, giunto in...

