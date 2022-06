Atp Queen’s 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di sabato 11 giugno 2022) Il, le, glie latv dell’Atp 250 del, evento inda lunedì 13 a domenica 19 giugno. Occhi puntati sull’azzurro Matteo Berrettini, ancora protagonista dopo il bel cammino in Germania a Stoccarda. Il favorito del seeding sarà però Casper Ruud, seguito proprio dal numero uno d’Italia Berrettini e dal padrone di casa Cameron Norrie. Ai nastri di partenza del torneo britannico, per portare in alto i colori italiani, ci saranno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento ...

Pubblicità

MercRF : RT @livetennisit: ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE) - paolochirdo75 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ????, nel frattempo, è entrato anche al torneo del Queen's dopo Halle. Causa umanità, deve scegliere uno… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE) - zazoomblog : Atp Queen’s 2022: il montepremi e il prize money - #Queen’s #2022: #montepremi #prize - zazoomblog : Atp Queen’s 2022: il montepremi e il prize money - #Queen’s #2022: #montepremi #prize -

Tennis World Italia

...raccontato come sta il numero 10 del mondo sulla strada del'...come sta il numero 10 del mondo sulla strada del, che l'...di Wimbledon che non potrà difendere per il boicottaggio dell'. '...Il numero due spagnolo, con la fine temporanea della stagione della terra rossa, era una delle prime teste di serie dell'500 del, uno dei pochi tornei che precede il terzo Grande Slam in ... Entry list Atp Halle e Queen's: svelati gli impegni di Jannik Sinner e Berrettini