Aka7even | nuova canzone con una famosa attrice? Su Twitter la star sembra confermare

(Di sabato 11 giugno 2022) In arrivo peruna, stavolta in coppia con un’internazionale: il retweet dellaè piuttosto chiaro. Prosegue il primo tour diin giro per l’Italia: il giovane protagonista di Amici20 continua la sua scalata verso l’Olimpo della musica e finora si è esibito già a Milano, Roma e Napoli. Durante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

aka7evennewfan : RT @Quellochetutti1: #aka7even lancerà una nuova Hit con #BrendaAsnicar del Mondo di Patty? Ecco le conferme delle ultime ore?? https://t.c… - GGiostre : RT @Quellochetutti1: #aka7even lancerà una nuova Hit con #BrendaAsnicar del Mondo di Patty? Ecco le conferme delle ultime ore?? https://t.c… - Feffe1992 : RT @amicii_TG: AKA FT. GUE “TOCA” È LA NUOVA CANZONE ESTIVA DI AKA USCIRÀ PROSSIMAMENTE #aka7even #toca #gue - Quellochetutti1 : #aka7even lancerà una nuova Hit con #BrendaAsnicar del Mondo di Patty? Ecco le conferme delle ultime ore??… - Novella_2000 : Aka7even lancia la sua nuova canzone in duetto con un'ex star de Il Mondo di Patty -

Novella 2000

...inaspettato Pur avendo rilasciato da poco il singolo ' Come la prima volta 'è quasi pronto a presentare al pubblico un nuovo pezzo. L'ex allievo di Amici si prepara a debuttare una...ROMA - "Sotto il cielo del castello" è questo il claim dellaedizione di eventi che si svolgeranno quest'estate nello splendido maniero adagiato sul mare ... Michele Bravi, Rancore,, ... Aka7even sta per rilasciare una canzone in duetto con Brenda Asnicar “Tornerò dallo psicologo” Ora il nome della bella cantante argentina è schizzato di nuovo in testa, dopo che lei stessa ha risposto ad un post del cantante partenopeo che recitava: "Aka7even feat.Aka7even sta per rilasciare una canzone in duetto con Brenda Asnicar Lei sembrerebbe confermare il featuring.