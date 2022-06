Warner Bros Discovery ingaggia un supermanager per lo sport (Di venerdì 10 giugno 2022) Un gigante dei media sceglie un luminare di Univision per la sua divisione sport The New York Times, pagina 3, di Benjamin Mullin e Kevin Draper. Warner Bros. Discovery, il gigante dei media nato dalla fusione dei proprietari di HBO e 90 Day Fiancé, ha dichiarato giovedì di aver scelto un dirigente per gestire i suoi miliardi di dollari di diritti sportivi, una delle pietre miliardarie dell’azienda. La società detiene ora i diritti per le partite della National Basketball Association e della National Hockey League. Il dirigente, Luis Silberwasser, sarà responsabile di portare la programmazione sportiva dell’azienda – che comprende Inside the NBA, il torneo di basket maschile N.C.A.A. March Madness e i playoff di baseball – nell’era dello streaming. Silberwasser è stato uno dei più ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 10 giugno 2022) Un gigante dei media sceglie un luminare di Univision per la sua divisioneThe New York Times, pagina 3, di Benjamin Mullin e Kevin Draper., il gigante dei media nato dalla fusione dei proprietari di HBO e 90 Day Fiancé, ha dichiarato giovedì di aver scelto un dirigente per gestire i suoi miliardi di dollari di dirittiivi, una delle pietre miliardarie dell’azienda. La società detiene ora i diritti per le partite della National Basketball Association e della National Hockey League. Il dirigente, Luis Silberwasser, sarà responsabile di portare la programmazioneiva dell’azienda – che comprende Inside the NBA, il torneo di basket maschile N.C.A.A. March Madness e i playoff di baseball – nell’era dello streaming. Silberwasser è stato uno dei più ...

Pubblicità

tvzoomitalia : Warner Bros Discovery ingaggia un supermanager per lo sport @DiscoveryItalia @discoveryplusIT - SpotandWeb : Nuova notizia: Alessandro Araimo General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery - Ale__Vale_ : @Mariari19633310 HBO è della Warner Bros,concorrente della Disney - massimo_silveri : RT @comicus_it: Warner Bros. ha diffuso il trailer di Black Adam, la pellicola con Dwayne 'The Rock' Johnson in uscita il prossimo 20 ottob… - GianlucaOdinson : Warner Bros e DC Films, David Zaslav 'Frustrato dall'approccio incoerente' - -