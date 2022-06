Vasco Rossi in concerto a Messina (17 Giugno) (Di venerdì 10 giugno 2022) Manca una settimana all’attesissimo concerto di Vasco Rossi a Messina. Vasco Rossi a Messina il 17 Giugno 2022 “SPETTACOLO SOLD OUT” dichiara Carmelo Costa, organizzatore dell’evento e titolare della società Musica da Bere srl. Il pRossimo 17 Giugno, infatti, lo stadio San Filippo di Messina sarà protagonista di un imponente spettacolo al quale, a partire da oggi, ottocento persone lavoreranno senza sosta 24h al giorno, come annunciato su un post su Facebook dallo stesso organizzatore. Il concerto avrà inizio alle 21:15, con apertura cancelli a partire dalle 15:00 per il prato gold e dalle 15:30 per gli altri settori. Quella del 17 Giugno sarà l’unica ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Manca una settimana all’attesissimodiil 172022 “SPETTACOLO SOLD OUT” dichiara Carmelo Costa, organizzatore dell’evento e titolare della società Musica da Bere srl. Il pmo 17, infatti, lo stadio San Filippo disarà protagonista di un imponente spettacolo al quale, a partire da oggi, ottocento persone lavoreranno senza sosta 24h al giorno, come annunciato su un post su Facebook dallo stesso organizzatore. Ilavrà inizio alle 21:15, con apertura cancelli a partire dalle 15:00 per il prato gold e dalle 15:30 per gli altri settori. Quella del 17sarà l’unica ...

