Uomini e Donne, è finito tutto: dopo il cancro arriva l’annuncio del divorzio (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha visto morire il padre ad inizio giugno, ha aggiornato i suoi ammiratori riguardo le cure del cancro: allo stesso tempo, però ha spiegato che sta procedendo con il divorzio dal marito. Nessuno è mai riuscito a scoprire quando la corteggiatrice sia nata e quanti anni abbia: nel L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex corteggiatrice di, che ha visto morire il padre ad inizio giugno, ha aggiornato i suoi ammiratori riguardo le cure del: allo stesso tempo, però ha spiegato che sta procedendo con ildal marito. Nessuno è mai riuscito a scoprire quando la corteggiatrice sia nata e quanti anni abbia: nel L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ItalianAirForce : Auguri dall'#AeronauticaMilitare a tutti gli uomini e le donne della #MarinaMilitare! Cooperiamo e ci addestriamo i… - vigilidelfuoco : La devozione a Santa Barbara e la passione nello svolgere i nostri compiti ci unisce. Buon anniversario alle donne… - ItalianNavy : Verso il #10giugno #GiornatadellaMarina 2022 -1 alle celebrazioni nella città di #Gaeta! Anche oggi un’intensa gior… - acs_italia : RT @acs_italia: Strage di Pentecoste in #Nigeria: anche se fonti statali parlano di 21 morti la Diocesi di #Ondo finora ha verificato 38 vi… - GraziaMontefal2 : RT @Lisa02595380: Domenica si vota in molti comuni per le amministrative (tante donne e uomini di Italia Viva candidati: un grande in bocca… -