Un caricabatterie unico per tutti dal 2024, l'Europa sfida Apple (Di venerdì 10 giugno 2022) STRASBURGO - È ancora sfida tra Bruxelles e Apple. Questa volta il terreno di scontro è l'accordo tra le istituzioni Ue per la direttiva che imporrà dal 2024 un caricabatterie unico per smartphone, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 giugno 2022) STRASBURGO - È ancoratra Bruxelles e. Questa volta il terreno di scontro è l'accordo tra le istituzioni Ue per la direttiva che imporrà dalunper smartphone, ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Letta ieri esultava per il caricabatterie unico, oggi distrugge il settore dell’auto. La logica è vantarsi di cose… - Piu_Europa : La decisione dell'Unione Europea di imporre un caricabatterie unico avrà un grande impatto sull'ambiente, sui consu… - Birobiro72 : RT @beppe6965: @EnricoLetta Interessante almeno quanto la notizia del caricabatterie unico #votoSI #REFERENDUMGIUSTIZIA - Francescaeffe3 : RT @beppe6965: @EnricoLetta Interessante almeno quanto la notizia del caricabatterie unico #votoSI #REFERENDUMGIUSTIZIA - Francescaeffe3 : RT @beppe6965: Parla di tutto ma non del #REFERENDUMGIUSTIZIA beh sì la la notizia del caricabatterie unico non poteva passare in secondo p… -