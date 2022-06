Spara alla moglie in casa e poi si toglie la vita (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella loro casa a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. I carabinieri accorsi sul posto stanno cercando di capire cosa sia successo, ma l'... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella loroa Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. I carabinieri accorsi sul posto stanno cercando di capire cosa sia successo, ma l'...

Omicidio - suicidio: spara alla moglie in casa, la ammazza e si uccide FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Omicidio - suicidio a Fossalta di Portogruaro, due coniugi trovati morti in casa: oggi, 10 giugno, un uomo di mezza età, ha sparato con una pistola alla moglie, l'ha ammazzata: poi il marito ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. I carabinieri della compagnia di Portogruaro con i sanitari del 118 sono arrivati in via Roma, nel cuore di ...