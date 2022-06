Serie C, pubblicata la graduatoria dei ripescaggi: due squadre in testa a pari punti (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ stata una giornata molto importante per i ripescaggi nel campionato di Serie C. Si preannuncia un’estate come al solito caldissima per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati, sono destinati a liberarsi alcuni posti. La LND ha pubblicato la graduatoria dei ripescaggi: la Cavese è al primo posto in graduatoria con un quoziente punti di 2,18, a pari merito con il Lentigione. Poi il Poggibonsi e l’Union Clodiense. “Si riporta la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato della Lega Pro stagione sportiva 2022/2023, a seguito della delibera del Consiglio Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 262/A e n. 263/A della F.I.G.C. del 19/05/2022, sul C.U. n. 76 e n. 77 della LND del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ stata una giornata molto importante per inel campionato diC. Si preannuncia un’estate come al solito caldissima per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati, sono destinati a liberarsi alcuni posti. La LND ha pubblicato ladei: la Cavese è al primo posto incon un quozientedi 2,18, amerito con il Lentigione. Poi il Poggibonsi e l’Union Clodiense. “Si riporta ladi merito per eventualial Campionato della Lega Pro stagione sportiva 2022/2023, a seguito della delibera del Consiglio Federalesul Comunicato Ufficiale n. 262/A e n. 263/A della F.I.G.C. del 19/05/2022, sul C.U. n. 76 e n. 77 della LND del ...

