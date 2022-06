Sei sorelle 20-24 giugno 2022 | anticipazioni

Pubblicità

PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - AngySoftie : @Katy23460801751 @CarmelaScala5 @___likedaylight E comunque, le sorelle salassie’ sono amiche di famiglia di bob ma… - Fiammy71 : Sei Sorelle – 1014 12.90 E niente, alla Rai hanno buttato i soldi... @AleStonata @DiTeleblog #ASCOLTITV - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni Un nuovo problema da risolvere ma... -

Appuntamento su Rai1 con la soapche sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore , dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un ..., nelle puntate precedenti: Celia e Petra nei guai Le vicende delle protagoniste insi arricchiscono di colpi di scena puntata dopo puntata. L'ultimo, in ordine cronologico, è ...Il 10 giugno 1922, giusto cento anni fa, in un appartamento al quarto piano di via San Siro al 6, di proprietà della vicina Casa di riposo per musicisti «Giuseppe Verdi», nasceva Angela Giussani. Fami ...Anticipazioni Sei Sorelle: scopriamo insieme cosa succede nella puntata di oggi 10 Giugno. Segui Zon.it e rimani aggiornato con le nostre anticipazioni tv La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al ...