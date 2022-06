Reggia di Caserta | firmato protocollo per la raccolta differenziata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiÈ statooggi, 10 giugno, alladiild’intesa fra CONAI, il Comune die il Museo del MiC per l’avvio di un progetto sperimentale di riorganizzazione dellapresso il complesso monumentale che dal 1997 è bene UNESCO. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un piano per ladei rifiuti all’interno delladie di creare una campagna di comunicazione dedicata per informare e sensibilizzare i visitatori e tutti coloro che lavorano nel sito. Il Museodi, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, crede fortemente nella ...