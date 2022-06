Psg: Leonardo ha già un'altra squadra che lo vuole (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è ancora ufficiale ma il Psg ha deciso di separarsi da Leonardo, direttore sportivo del club dal 2019. L'ex dirigente del Milan,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è ancora ufficiale ma il Psg ha deciso di separarsi da, direttore sportivo del club dal 2019. L'ex dirigente del Milan,...

Pubblicità

Joshua4ita : RT @NicoSchira: ?? Non si sono stati contatti recenti tra il #PSG e gli agenti di Paul #Pogba. L’ultima offerta parigina risale a un mese fa… - IaconeOsvaldo : RT @NicoSchira: ?? Non si sono stati contatti recenti tra il #PSG e gli agenti di Paul #Pogba. L’ultima offerta parigina risale a un mese fa… - SBKreal : RT @NicoSchira: ?? Non si sono stati contatti recenti tra il #PSG e gli agenti di Paul #Pogba. L’ultima offerta parigina risale a un mese fa… - Grandebuio00 : @pap1pap @_ElPrincipe22 @Yuro_23 La differenza è che thiago trascinò il psg alla finale di champions league, fu sca… - FraLauricella : RT @NicoSchira: ?? Non si sono stati contatti recenti tra il #PSG e gli agenti di Paul #Pogba. L’ultima offerta parigina risale a un mese fa… -