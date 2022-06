Piero Chiambretti: «Sto scrivendo un programma per Canale5» (Di venerdì 10 giugno 2022) Reduce dal successo di TikiTaka, che l'ha visto prendere il timone dal collega Pierluigi Pardo, Piero Chiambretti è già al lavoro su un nuovo progetto. Il conduttore ha confessato che sta scrivendo un programma per la prima serata di Canale 5. Di cosa si tratta? E, soprattutto, il Biscione lo accetterà? Piero Chiambretti: grande soddisfazione per TikiTaka Intervistato in esclusiva da TvBlog, Piero Chiambretti ha tirato le somme del suo secondo anno consecutivo al timone di TikiTaka. Il conduttore, visto che ha ereditato il programma da colui che l'ha ideato, ovvero Pierluigi Pardo, avrebbe voluto cambiare il nome in La Repubblica del Pallone, ma non gliel'hanno consentito. Nonostante tutto, è contento del risultato che ha ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 giugno 2022) Reduce dal successo di TikiTaka, che l'ha visto prendere il timone dal collega Pierluigi Pardo,è già al lavoro su un nuovo progetto. Il conduttore ha confessato che staunper la prima serata di Canale 5. Di cosa si tratta? E, soprattutto, il Biscione lo accetterà?: grande soddisfazione per TikiTaka Intervistato in esclusiva da TvBlog,ha tirato le somme del suo secondo anno consecutivo al timone di TikiTaka. Il conduttore, visto che ha ereditato ilda colui che l'ha ideato, ovvero Pierluigi Pardo, avrebbe voluto cambiare il nome in La Repubblica del Pallone, ma non gliel'hanno consentito. Nonostante tutto, è contento del risultato che ha ...

