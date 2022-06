Paramedico trans denuncia abusi verbali e fisici: 'C'è chi mi sputa addosso' (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra insulti e sputi c'è anche chi rifiuta le sue cure perché è una transgender. Un racconto di denuncia quello di Steph Meech una Paramedico inglese in servizio sulle ambulanze South East Coast (... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra insulti e sputi c'è anche chi rifiuta le sue cure perché è unagender. Un racconto diquello di Steph Meech unainglese in servizio sulle ambulanze South East Coast (...

