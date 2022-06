Papa rinvia viaggio in Africa per problemi al ginocchio (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – problemi al ginocchio, Papa Francesco rinvia il viaggio in Africa. “Accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso – comunica il direttore della Sala stampa vaticana -, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il viaggio Apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, previsto dal 2 al 7 luglio prossimo venturo, a nuova data da definire”. Questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.”Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – riferisce la Santa Sede – ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –alFrancescoilin. “Accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie altuttora in corso – comunica il direttore della Sala stampa vaticana -, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare ilApostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, previsto dal 2 al 7 luglio prossimo venturo, a nuova data da definire”. Questa mattina ilha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.”Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – riferisce la Santa Sede – ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul ...

