Palermo, un altro candidato arrestato per aver chiesto i voti a un boss di Cosa nostra: è un esponente di Fratelli d’Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) Un altro candidato al consiglio comunale di Palermo arrestato con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Alle elezioni amministrative del capoluogo siciliano l’ombra nera di Cosa nostra si fa sempre più densa. Dopo che due giorni fa le manette erano scattate per Pietro Polizzi, candidato di Forza Italia al consiglio comunale, questa volta in carcere finisce un candidato di Fratelli d’Italia: si chiama Francesco Lombardo ed è stato arrestato dalla polizia insieme a Vincenzo Vella, boss di Brancaccio, già condannato tre volte per associazione mafiosa. L’aspirante consigliere comunale, il 28 maggio, avrebbe incontrato il mafioso e gli avrebbe chiesto il sostegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Unal consiglio comunale dicon l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Alle elezioni amministrative del capoluogo siciliano l’ombra nera disi fa sempre più densa. Dopo che due giorni fa le manette erano scattate per Pietro Polizzi,di Forza Italia al consiglio comunale, questa volta in carcere finisce undi: si chiama Francesco Lombardo ed è statodalla polizia insieme a Vincenzo Vella,di Brancaccio, già condannato tre volte per associazione mafiosa. L’aspirante consigliere comunale, il 28 maggio, avrebbe incontrato il mafioso e gli avrebbeil sostegno ...

Pubblicità

petergomezblog : Palermo, un altro politico chiede voti ai boss: in manette candidato di Fratelli d’Italia e mafioso di “Corso dei M… - GianlucaVasto : Palermo. Fratello di Taglia appena arrestato. Schifo! Altro scambio politico mafioso. Poi, quando vengono eletti, q… - MariaAversano1 : RT @palermo24h: Palermo, un altro politico chiede voti ai boss in manette candidato di Fratelli d’Italia e mafioso… - arcocielo : RT @petergomezblog: Palermo, un altro politico chiede voti ai boss: in manette candidato di Fratelli d’Italia e mafioso di “Corso dei Mille… - sissiisissi2 : RT @palermo24h: Palermo, un altro politico chiede voti ai boss in manette candidato di Fratelli d’Italia e mafioso… -