LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: FP2 dalle 16.00, Leclerc e Sainz simulano la qualifica (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla seconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan 2022, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 14.11 A questo punto non ci rimane che salutarvi e ringraziarvi per la cortese attenzione. Si tornerà in azione alle ore 16.00 per la FP2 che ci permetterà di capire in maniera più chiara quali saranno le prestazioni su time attack e simulazione di passo gara. Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.09 Bene Alpine e AlphaTauri, mentre la Mercedes soffre in maniera terribile il porpoising nel rettilineo. Hamilton precede Russell, ma il distacco è amplissimo dalla vetta 14.07 In casa Ferrari, la F1-75 mette in mostra notevole porpoising nel lungo rettilineo, ma è la ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla seconda sessione di prove libere del GP, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 14.11 A questo punto non ci rimane che salutarvi e ringraziarvi per la cortese attenzione. Si tornerà in azione alle ore 16.00 per la FP2 che ci permetterà di capire in maniera più chiara quali saranno le prestazioni su time attack e simulazione di passo gara. Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.09 Bene Alpine e AlphaTauri, mentre la Mercedes soffre in maniera terribile il porpoising nel rettilineo. Hamilton precede Russell, ma il distacco è amplissimo dalla vetta 14.07 In casa Ferrari, la F1-75 mette in mostra notevole porpoising nel lungo rettilineo, ma è la ...

