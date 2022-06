L'Estetista Cinica: «Ho imparato ad abbracciare di più» (Di venerdì 10 giugno 2022) L’iniziativa «Bellezze al Museo», il tour nelle città italiane del truck rosa di Cristina Fogazzi, carico di prodotti Veralab e consigli di bellezza, che regala biglietti per mostre d'arte, è arrivato alla seconda edizione. Il contatto dal vivo con chi la segue e la vicinanza al patrimonio culturale nostrano, ha lasciato il segno nel cuore dell'imprenditrice digitale e sostenitrice artistica, regalandole tanta energia per andare avanti. Perché «le sorprese non sono ancora finite» Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022) L’iniziativa «Bellezze al Museo», il tour nelle città italiane del truck rosa di Cristina Fogazzi, carico di prodotti Veralab e consigli di bellezza, che regala biglietti per mostre d'arte, è arrivato alla seconda edizione. Il contatto dal vivo con chi la segue e la vicinanza al patrimonio culturale nostrano, ha lasciato il segno nel cuore dell'imprenditrice digitale e sostenitrice artistica, regalandole tanta energia per andare avanti. Perché «le sorprese non sono ancora finite»

